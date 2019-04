Puigcerdà signa amb Interior tres acords per augmentar la seguretat

L'Ajuntament de Puigcerdà i el departament d'Interior de la Generalitat han signat tres convenis per fer de la capital cerdana una vila més segura tant pel que fa al trànsit com a la cooperació entre els cossos de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Els tres convenis es van signar al consistori per part de l'alcalde, Albert Piñeira, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, dimarts al vespre.

Els tres convenis signats són els d'adhesió a la xarxa RESCAT, que assegura les radiocomunicacions mòbils en situacions d'emergències, amb la qual cosa Puigcerdà podria coordinar una operació d'emergència en la qual fallessin els sistemes de comunicació ordinaris; connexió als Sistemes d'Informació Policial (SIP), que permet a la Policia Local connectar-se als fitxers policials del departament d'Interior; i col·laboració entre l'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit en diferents àmbits. Aquest últim incrementa la cooperació entre els dos cossos en l'atenció a les víctimes i afectats d'accidents de trànsit, els controls de velocitat, amb l'aportació d'un aparell cinemòmetre, els controls de drogues, amb l'aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents, i en la col·laboració en matèria d'educació per a una mobilitat segura tant per a bicicletes com per a ciclomotors, segons ha detallat l'Ajuntament. El conseller Buch va remarcar que els tres acords «permetran fer de Puigcerdà una ciutat més segura i més preparada davant de les emergències».

Buch i Piñeira també van coincidir de manera especial en la necessitat de continuar treballant per una major seguretat dels ciclistes a la carretera.