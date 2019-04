La Seu presenta una nova organització de la Policia Local

El cos de la Policia Local de la Seu ja té una nova organització interna, en la qual s'hi ha inclòs el nomenament d'un nou cap. Es tracta d'Antonio González, que fins ara era sergent de la plantilla del cos policial. El relleu s'ha produit per la jubilació de l'inspector Josep Martínez, que s'ha acollit a la nova llei que els ho permet fer als agents majors de 59 anys. El cos, que durant aquest any sumarà cinc baixes per jubilació, quedarà amb un sotsinspector, quatre caporals, tretze agents i dos auxiliars administratius. En l'acte de presentació del nou organigrama, l'alcalde, Albert Batalla, ha felicitat i agraït a Antonio González haver acceptat aquest nomenament «per la responsabilitat que comporta». Igualment, l'alcalde ha desitjat al nou cap de la Policia Municipal que «tingueu la feina justa, no més de la que ha de tenir una ciutat com la Seu d'Urgell, però que la feina que es presenti sigui de servei a la ciutadania i de gestió de la seguretat i la convivència ciutadana, que sempre ha estat un model molt positiu».