Bolvir, la nova casa dels famosos

L'alcalde de Bolvir, Bartomeu Baqué, s'ha mostrat molt satisfet que el cuiner de reputació internacional Carles Gaig hagi anunciat l'obertura d'un restaurant amb la seva cuina a la Torre del Remei, que a l'estiu vol encetar una nova etapa sota la gestió d'una cadena d'hotels.

L'alcalde ha argumentat que l'obertura del nou establiment, que possiblement lluitarà per aconseguir un reconeixement de la guia gastronòmica Michelin, tal com ha fet el mateix Gaig en els seus establiments, suposarà que, «si bé la Torre del Remei ja era un al·licient, ara Bolvir en tindrà un altre». Baqué s'ha mostrat segur que la proposta gastronòmica de Gaig aportarà nous visitants al municipi, que des de fa una dècada treballa per fer-se un espai central en l'oferta turística i cultural de la vall amb projectes com ara el centre d'interpretació de la història de la Cerdanya Espai Ceretània. En aquest sentit, Gaig, que ja té vinculació amb la Cerdanya perquè té residència al poble veí de Ger i era client de la Torre del Remei de Josep Maria Boix, ha avançat que al nou restaurant, que encara no té nom, hi farà una cuina amb referències a la tradició gastronòmica de la Cerdanya i el Pirineu, de manera que serà una proposta diferenciada de la que encara ofereix al seu establiment de Barcelona.

El cuiner va apuntar en anunciar l'obertura del restaurant que «una part del restaurant de Barcelona, la part gastronòmica, es tancarà per desplaçar-se a la Cerdanya, de manera que Gaig continuarà tenint un establiment a Barcelona, que és el Gaig a Casa, i alhora tindrem el de Singapur, que porten les nostres filles... A l'edat que tinc no ens falta il·lusió i ganes de fer coses».



De Messi a Aguirre

Bartomeu Baqué també ha valorat molt satisfactòriament el fet que últimament hagin triat Bolvir per tenir-hi segona residència persones tan reconegudes com els jugadors del FC Barcelona Lionel Messi i Gerard Piqué: «Ens ve gent molt important, potser perquè som a prop de Puigcerdà, que som a la solana, i alguna cosa hi deu tenir a veure la gestió municipal, perquè a la solana hi ha més pobles a prop de Puigcerdà. La gent ha escollit, suposo que estem molt de moda, que duri».

Algunes de les urbanitzacions de Bolvir com ara la Corona, la del Reial Club de Golf Cerdanya, la de les Espiraltes o la de Sallent, s'han convertit en els últims anys en unes de les més sol·licitades per les classes benestants del país i de l'Estat. A l'estiu hi coincideixen grans empresaris com el fundador de Pronovias, Antonio Talatchi, Carles Vilarrubí, la família Núñez i Navarro i Lluís Llongueras; i polítics de primera línia estatal com Esperanza Aguirre.