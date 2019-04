El PSC de la Seu reclama al govern que aturi l'obra de la nau municipal

compromís per la seu

El solar on s'està construint la nau per a la brigada municipal que el PSC considera que perjudica els veïns

El grup municipal de Compromís per la Seu ha reiterat el seu rebuig a la construcció del magatzem municipal de les brigades per un import de dos milions d'euros que porta a terme l'equip de govern. Segons ha recordat la formació, «Compromís ja va rebutjar la idea des del principi i lamenta que, malgrat els avisos que el nostre grup municipal va fer, el grup de govern del PDeCAT, amb el suport del grup municipal d'ERC, tirés endavant aquest projecte. S'ha de tornar a recordar que aquesta obra s'està finançant amb un crèdit bancari de 2 milions d'euros per pagar en 15 anys amb els impostos de tots els ciutadans i ciutadanes de la Seu».

Segons ha denunciat el partit, aquesta obra està causant molèsties i un «impacte visual brutal, desproporcionat i fora del lloc que tindrà conseqüències perennes per a tots els veïns que viuen a l'illa de pisos afectada».

En aquest sentit, el regidor Òscar Ordeig ha declarat que «una vegada més la falta de projecte de llarg recorregut per part de l'equip de govern del PDeCAT, amb la inestimable col·laboració d'ERC, provoca que es facin projectes sense sentit que afecten greument altres possibles oportunitats com ara una nova residència per a la gent gran».