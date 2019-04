La ramaderia cerdana guanya dos premis al Concurs de la Raça Bruna

La ramaderia de la Cerdanya va obtenir dos premis al Concurs Nacional anual de Raça Bruna dels Pirineus, celebrat el cap de setmana passat a Vic. Així, segons ha anunciat la Federació de la Raça Bruna, el segon premi en la categoria de toros va ser per a l'explotació Cal Duc de Bolvir i el tercer en la de brava va anar a parar a l'explotació Can Margall, de Llívia. Aquesta nova edició del Concurs Nacional de la Raça Bruna dels Pirineus va tenir la participació de ramaderies de tot l'àmbit pirinenc, des de l'Aran i el Pallars Jussà i Sobirà, fins al Berguedà i el Ripollès. El pavelló del bestiar va exhibir uns cent cinquanta caps de bestiar, segons les xifres de l'organització. En aquesta edició, però, no es va celebrar la subhasta de vedells procedents del centre de testatge de la raça durant el concurs perquè es farà el proper 3 de maig, dins els actes d'inauguració del nou centre de testatge, situat dins la finca de Bellestar, a Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell.