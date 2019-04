Un directori de localitzacions postula la Cerdanya com la «vall audiovisual»

La Cerdanya Film Comission i el Grup de Recerca de Cerdanya han creat una pàgina web amb, entre d'altres serveis, un directori de localitzacions per tal de facilitar l'arribada de productores que hi vulguin enregistrar tant pel·lícules com espots publicitaris o documentals. Sota el lema «la gran vall audiovisual del Pirineu», el nou portal té com a missió continuar potenciant un sector econòmic que els últims anys ha situat la Cerdanya entre els deu ter-ritoris amb més rodatges del país.

El nou portal, filmcerdanya.cat, s'ha activat amb un nou format de pàgina i noves seccions, segons expliquen des de Film Comission. L'objectiu és «donar un millor servei tant a les productores com a la ciutadania en general». La renovació respon «a les necessitats observades arran de l'important augment de la demanda sobre la comarca de la Cerdanya per rodar-hi tot tipus de films i sessions de fotografies, que situa la comarca en el Top 10 de destinacions de rodatge a Catalunya», remarquen els portaveus de l'entitat. El projecte ha tingut la participació del Grup de Recerca, el qual ha creat, conjuntament amb Brave DMA, la nova pàgina web per promocionar l'activitat de rodatges a l'entorn de la comarca i al mateix temps «apropar als ciutadans l'activitat que es porta a terme». El portal ofereix un buscador específic i actualitzat de localitzacions per rodar, informació necessària i enllaços d'interès per rodar, així com informació sobre com i a qui sol·licitar els permisos, l'actualitat sobre els rodatges i altres tipus d'informació d'interès de l'entitat i una pàgina de preguntes freqüents. El web ja està disponible en català i castellà, per bé que el sistema permet que s'actualitzi en diversos idiomes, segons han explicat els seus responsables.

Els portaveus de la CFC han emfatitzat que el web concentrarà la seva activitat «en un canal que potenciarà encara més el teixit audiovisual de la comarca aportant solucions a totes les demandes de les productores o creadors que escullen la comarca per les seves produccions». Així, no tan sols es configura com una eina específica dirigida a aquests col·lectius, sinó que també ha de servir com «una finestra oberta de promoció de la comarca». L'entitat és alhora una eina al servei dels ajuntaments per assessorar-los en la gestió de les demandes, la cerca i la indexació de localitzacions i en una actualització de les ordenances.