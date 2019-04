ERC crida a Puigcerdà a fer un vot útil a Madrid contra el trident feixista

La secció local d'ERC de Puigcerà va celebrar un acte de campanya per a les eleccions espa-nyoles amb la presència dels candidats al Congrés per Girona, Montserrat Bassa, i els candidats al Senat Joan Martí i Elisenda Pérez. L'acte, celebrat al Museu Cerdà, també va servir per presentar els candidats cerdans al Congrés estatal, Montse López i Lluís Millans, i al Senat, Olga Vinyeta.

En l'acte, els polítics d'ERC van posar de manifest les mancances del territori que, al seu entendre, cal treballar a la capital d'Espanya, entre les quals les dificultats del sector ramader i l'acés a l'habitatge, segons López. Per la seva banda, la senadora Elisenda Pérez va manifestar que el vot al PSOE i el PSC no és el vol útil: «El vot útil és aquell que pot fer front a aquest trifachito que va aplicar el 155, i en aquest moment això només passa per omplir les urnes de vots republicans, de vots d'ERC, i us ho dic jo, que vinc del món socialista». Jordi Martí va argumentar que «quan tingueu el dubte a l'hora d'elegir entre un model d'arrelament al territori, recordeu que ERC és una força eminentment municipalista, que fa política de proximitat i que coneix de primera mà les vostres problemàtiques». Al seu torn, la germana de la consellera Dolors Bassa va explicar que «hi ha una data que no oblidaré mai, el 2 de novembre del 2017, el dia que empresonen els nostres familiars, i quan reps tant suport de la societat civil, entens que només amb llaços i sopars grocs no n'hi havia prou i que calia fer un pas més».