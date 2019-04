Bolvir inclou la conscienciació cívica a la festa major amb una acció de neteja

L'Ajuntament de Bolvir ha introduït la conscienciació mediambental i cívica a la Festa Major de Sant Isidre, que se celebrarà el cap de setmana del 10 de maig, amb la introducció al programa d'actes d'una acció de neteja d'un entorn natural.

Així, el divendres 10, a partir de les 11 del matí, es farà una recollida de residus al torrent dels Agustins, que també quedarà emmarcada en la celebració del «Let's Clean up Europe», la jornada europea sobre la neteja. La festa major continuarà el cap de setmana amb actes culturals com la presentació el llibre Demisec, de Miquel Brossa, i l'homenatge al pintor Manuel Capdevila i festes populars com, el dissabte, un ball de nit amb Band Gogh i Loca Histèria al poliesportiu. El programa de la festa continuarà fins al dissabte 18 i la jornada central serà el dimecres 15, dia de Sant Isidre, amb una processó a 2/4 de 12 a l'església de Santa Cecília, sardanes, un dinar popular i un ball.