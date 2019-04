Generalitat i Ajuntament homenatgen una padrina de la Seu que fa un segle

L'Ajuntament de la Seu ha retut homenatge aquesta setmana a una de les seves veïns de més edat, a qui ha fet entrega del distintiu oficial amb què la Generalitat reconeix els seus conciutadans més grans.

Una delegació del consistori ha visitat la padrina Maria Navinés Erola, que ha rebut de mans de l'alcalde, Albert Batalla, i de la regidora de Gent Gran de l'Ajuntament urgellenc, Montserrat Bonet, la Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya per haver fet els 100 anys. L'alcalde i la regidora han felicitat l'àvia centenària en nom de tota la corporació municipal. L'acte de lliurament de la medalla i d'un ram de flors es va celebrar al domicili particular de l'homenatjada, on va estat acompanyada per bona part de la seva família. Maria Navinés Erola és filla de la Freita de Nabiners, al municipi de Ribera d'Urgellet. En aquests cent anys ha conreat una família que suma tres fills, cinc néts i cinc besnets.