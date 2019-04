Piñeira tanca una llista a última hora i es presenta a la reelecció a Puigcerdà

Tothom hi comptava però el protagonista ha fet esperar l'anunci. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha fet pública la seva candidatura a la reelecció a les eleccions municipals del 26 de maig. El candidat ha fet l'anunci al límit del termini de presentació de candidatures davant la Junta Electoral de Zona, que va finalitzar oficialment ahir. La llista de Piñeira, que es va presentar ja de nit poques hores abans del termini, concorre a les eleccions amb el nom de Junts per Puigcerdà com a moviment intern del PDeCAT. Piñeira es presenta amb l'aspiració de mantenir la majoria absoluta d'onze regidors dels tretze que té la sala de plens.

Piñeira ha volgut mantenir la incògnita de la seva candidatura fins al final. Ja a final de l'any passat va apuntar que no sentia com fa quatre anys l'impuls automàtic de continuar, per la qual cosa es va imposar un temps de reflexió que ha durat pràcticament mig any. Piñeira va guanyar les eleccions municipals del 2015 amb 2.237 vots, xifra que va suposar el 68,9% del total i onze regidors. Aquest resultat va millorar els ja bons del 2011, en què es va estrenar a l'alcaldia amb 2.377 vots, és a dir, el 66,2% del total i deu regidors. El seu repte és mantenir aquests resultats contra el desgast dels vuit anys al govern i una ERC que vol recuperar pes a la capital cerdana aprofitant el nou equip de treballa que encapçala el candidat Joan Manel Serra i l'auge nacional del partit. La llista electoral de Junts per Puigcerdà es va acabar de perfilar dilluns al vespre, i fins i tot ha estat una de les últimes de la formació a la Cerdanya que va presentar la documentació a la Junta Electoral de Zona.