La Seu explica als nens el món dels voltors amb un taller gratuït a l'Espai Ermengol

L'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell ha convocat una nova activitat divulgativa de caire natural per, en aquest cas, al públic infantil. Es tracta d'un taller que, sota el nom «Els super-poders dels voltors. Com d'importants són a la natura», s'ha marcat com a objectiu explicar als nens i nenes d'entre sis i dotze anys les principals característiques d'aquestes aus rapinyaires que poblen les cingleres i el cel dels Pirineus. El taller es farà aquest dissabte, 27 d'abril, a partir de les sis de la tarda, a les instal·lacions del mateix Espai Ermengol, a la confluència entre el carrer Major i la plaça dels Oms. Si bé el taller és gratuït, cal incriure's-hi prèviament directament a l'Espai Ermengol o a Turisme la Seu. L'Alt Urgell i la Cerdanya han estat els últims anys l'únic entorn natural d'Europa que ha tingut nidificant les quatre espècies de voltor: el voltor comú, l'aufrany, el voltor negre i el trencalòs. A l'Alt Urgell es poden observar els canyets de la muntanya d'Alinyà.