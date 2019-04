L'esquí nòrdic bat el rècord de forfets de temporada tot i l'any de poca neu

L'esquí nòrdic ha tancat una temporada que, a pesar de les poques nevades que hi ha hagut als Pirineus, ha valorat satisfactòriament perquè, entre d'altres dades positives, ha aconseguit un nou rècord pel que fa als forfets de temporada venuts, que són al capdavall els que poden fidelitzar els aficionats per al futur. Aquesta temporada, amb tan sols dos episodis importants de nevades a les pistes nòrdiques, les set estacions de la Mancomunitat per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic ha tramitat 1.409 forfets de temporada, una xifra que suposa 425 forfets més i un increment del 43% respecte dels 984 de la temporada 2013-2014, que fins ara ostentava el rècord. Aquesta ha estat la tercera millor temporada dels últims catorze anys.

Amb tot, podria haver estat molt més ben vista la bona arrencada del mes de novembre. Durant tota la temporada han visitat les set estacions un total de 62,362 esquiadors, és a dir, el 18% menys que l'anterior. Des de Tot Nòrdic apunten que es tracta d'una xifra «molt bona» tenint en compte les poques nevades. En aquest sentit, la gran temporada que ha viscut Tuixent-la Vansa ha estirat les estadístiques, ja que aquesta estació ha rebut 28.576 aficionats, pràcticament la meitat del total. Les poques nevades s'han vist reflectides en l'estadística de dies oberts. Les tres estacions de la Cerdanya han tancat la temporada amb una mitjana de 40 dies oberts: 35 pel que fa a Guils, 48 a Lles i 37 a Aransa. Amb Tuixent, que ha obert 154 dies, la mitjana de les set estacions ha estat de 61 dies. L'any passat les tres estacions cerdanes van aconeguir una mitjana de 108 dies gràcies a les nombroses nevades.