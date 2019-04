La Seu fixa en 9.000 els visitants a la segona edició de la Fira de Clicks

La Seu d'Urgell ha fet un balanç satisfactori de la segona edició de la Fira de Clicks que s'hi ha celebrat durant la Setmana Santa i ha xifrat en 9.000 els visitants que ha rebut. Aquesta xifra suposa un increment respecte de les 5.600 que la van visitar l'any passat. En aquest sentit, la tinent d'alcalde de Promoció, Mireia Font, n'ha fet un balanç «més que positiu» i ha argumentat que «la xifra de visites d'aquest any demostra que la Fira de Clicks no només és una bona proposta de lleure per Setmana Santa sinó que també és una iniciativa que ajuda a dinamitzar comercialment la Seu pel fet que els epicentres es troben situats en punts estratègics del centre històric, i alhora esdevé un reclam turístic més per aquestes dates de vacances familiars». Segons ha remarcat l'Ajuntament, durant tota la Setmana Santa, la Fira ClickslaSeu ha permès al públic visitant gaudir d'una exposició de diorames de gran format amb dotze escenes.