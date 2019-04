La Seu obre les inscripcions per a la Diada de la Gent Gran que es farà a Andorra

L'Ajuntament de la Seu ha obert el termini d'inscripcions per participar en la Diada Esportiva de la Gent Gran, en la qual prenen part els padrins de la capital alt-urgellenca i els d'Andorra. Segons ha informat el consistori, fins al dia 7 de maig es poden fer les inscripcions per poder participar en la jornada, que aquest any es farà el dilluns 13 de maig al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. La diada s'iniciarà a dos quarts de deu amb una benvinguda als participants, i seguidament s'oferirà un esmorzar. La jornada continuarà amb una classe magistral de gimnàstica a càrrec dels padrins i padrines participants en la diada. La jornada inclourà un dinar de germanor a l'hotel Panorama de la parròquia d'Escaldes-Engordany. L'Ajuntament de la Seu posarà als avis un autocar a la seva disposició per anar fins a Andorra. Aquest transport, que serà gratuït, sortirà a un quart de nou del matí des de l'estació d'autobusos de la Seu d'Urgell.