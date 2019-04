La retirada de Tuset obre el retorn de Mendo com a alcaldable a Guils

La retirada de la vida política de l'encara alcalde de Guils, Valentí Tuset, ha originat un conjunt de moviments estratègics que ha derivat en un canvi de sigles entre el grup que fins ara era al govern municipal i el retorn de l'històric alcalde Josep Mendo en nom de la formació política a la qual ha fet oposició en els últims quatre anys.

L'escenari polític de Guils per a les municipals del mes de maig ha quedat amb dues candidatures. Una de Junts per Guils encapçalada per Josep Mendo, i una altra d'Endavant Cerdanya liderada per Miquel Bisbe, que en l'actual mandat ha donat suport a l'equip de govern de Tuset com a regidor de Solidaritat. L'encara alcalde ha argumentat que ha deixat la política municipal perquè les seves responsabilitats laborals no li permetien continuar-hi. Tuset compagina dues empreses de jardineria i de lloguer de material d'esquí que en les temporades turístiques suposen grans puntes de treball, segons ha argumentat. Aquesta retirada ha propiciat també la del seu equip de treball, alguns membres del qual, com ara Vicenç de Moixó i Montse Ribot, finalment s'han sumat com a suplents a la llista de Bisbe per Endavant Cerdanya. Tuset va rellevar Josep Mendo l'any 2014 perquè l'històric alcalde va dimitir per motius personals. Posteriorment va tornar amb Independents per Guils però el suport de Bisbe a Tuset el va deixar a l'oposició. Ara Mendo encapçala la candidatura de Junts per Guils.

Amb aquest escenari polític, les eleccions es poden presentar davant d'alguns veïns com un plebiscit entre els hereus de l'actual govern municipal i la figura de Josep Mendo, que va ser alcalde dues dècades entre els anys 1995 i 2014, segons ha argumentat Valentí Tuset.



Llista amb ERC-AM

L'escenari polític a Guils per a aquestes municipals el completa una llista en nom d'ERC-Acord Municipal que lidera l'esportista David Riera. El que va ser campió d'Europa d'esquí ha format un grup de treball que s'ha posat com a prioritat evitar que es formin majories a l'Ajuntament, segons ha remarcat el mateix candidat. Riera, que té 47 anys, ha argumentat que les majories són perjudicials per a Guils i ha avançat que entre els seus propòsits hi ha treballar per reimpulsar l'estació d'esquí nòrdic de Guils Fontanera i fomentar una economia que no faci marxar els joves.