Llívia estrena un dinar popular per tancar la festa de Pasqüetes

Llívia celebra aquest cap de setmana la festa major de Pasqüetes, nom que fa referència a la seva continuïtat al calendari després de Pasqua.

Després de la nit dels joves prevista per a ahir, el programa continua aquest dissabte amb tot d'actes, entre els quals hi ha un campionat de botifarra que premiarà amb dos pernils els gua-nyadors, un espectacle musical infantil del Pot petit a les sis de la tarda, i la presentació d'un llibre de Paco Riera. A la nit, el programa ha previst diverses ofertes musicals amb conjunts com ara Cafè Trio, Dalton Band i el Dj Xandri's.

Les matinals de diumenge i dilluns es dedicaran a les sardanes i les tardes als balls, amb els grups Montgrins i Selvatana.

Diumenge al matí també se celebrarà un partit de futbol entre solters i casats que ja és un clàssic de la festa. Dilluns se celebrarà una de les novetats de la festa d'aquest any: un dinar de germanor el menú del qual estarà format per amanida de l'hort, arròs mar i muntanya, civet i pastís de llimona. Els tiquets es poden comprar al museu municipal al preu de 15 euros.