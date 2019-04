Llívia xifra en 3.000 els visitants a la segona edició de la fira Llíviantic de broncanters

L'Ajuntament de Llívia vol situar el municipi dins del circuit de fires d'antiquaris i brocanters del país, per la qual cosa ha organitzat aquest mes d'abril la segona edició de la fira Lliviantic, la qual el mateix consistori ha valorat ara com a un èxit. La cita, celebrada els dies dinou i vint, va aplegar una desena d'expositors d'arreu de Catalunya que oferien un ampli ventall de peces antigues com ara rellotges, monedes, canelobres, joies, mobiliari, vaixelles, peces d'aram, joguines, teles, llibres, etc. Segons ha xifrat l'Ajuntament, hi va passar un total de 3000 visitants, una xifra que suposa un agument respecte l'edició anterior. Els serveis que ofereix Lliviantic, segons el mateix Ajuntament són un aparcament còmode, servei de cobrament de les compres amb targeta de crèdit i, com a novetat aquest any que es repetirà en les properes edicions, un servei de restaurant. L'organització està estudiant propostes complementàries com ara un sorteig d'entre tots els compradors.