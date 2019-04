La residència aconsegueix atraure més famílies obrint el menjador els festius

La Residència Sociosanitària de Puigcerdà, que gestiona la Fundació Hospital, ha posat en marxa un projecte que, a partir de l'obertura del menjador als familiars dels residents els caps de setmana i dies festius, està aconseguint crear una nova activitat per als avis i, alhora, atraure més els seus familiars.

Fins ara els familiars que visitaven els avis interns els caps de setmana a la residència de Puigcerdà podien dinar, pagant un tiquet de nou euros, a l'habitació de l'avi. El servei de cuina de la residència pujava les safates a l'habitació de l'intern, amb la qual cosa, d'una banda, l'espai era reduït i, de l'altra, l'avi no acabava de sortir de la seva rutina diària. Ara, la direcció del centre ha decidit rebaixar el preu del tiquet del dinar a cinc euros i obrir el menjador perquè les famílies s'hi puguin instal·lar senceres. Això comporta per als residents la possibilitat de celebrar dinars de família com si fossin en un restaurant, i això esdevé una nova activitat d'esbarjo i de contacte social perquè reformula la jornada, amb una sortida de l'habitació i un àpat que en molts casos reprodueix els que celebraven quan vivien a casa. En els dos primers caps de setmana en què s'ha posat en pràctica, els responsables del projecte ja han observat que hi acudeixen més familiars, amb fills i nets fins al punt que al menjador hi han dinat simultàniament fins a quatre grups de familiars.

La iniciativa Dinar en Família forma part del projecte Atenció centrada en la persona, el qual prioritza les necessitats dels usuaris.

En aquest sentit, la coordinadora d'Infermeria de la unitat residencial, Varynia Balladares, ha explicat que, amb aquesta nova activitat, l'avi intern «fa una activitat més, que és en família i en un espai que també els garanteix intimitat». Balladares ha argumentat que amb la nova fórmula l'avi «surt de l'ambient de la rutina del menjador i els seus companys i dina com si fos en un restaurant amb tota la família».