L'esquí nòrdic s'aferra a l'esperança de les xifres

El sector de l'esquí nòrdic ha tancat una temporada agredolça. Les xifres demostren que hi ha una bossa d'aficionats fidels amb ganes de poder practicar aquesta disciplina, però l'escassetat de nevades, sumat al fet que les estacions de fons no tenen canons de neu produïda, frenen la projecció del sector.

Mai com en aquesta temporada la Mancomunicat de Municipis per la promoció de l'esquí nòrdic, que aplega les set estacions de la marca Tot Nòrdic, havia tramitat tants forfets de temporada: un total de 1.409, la qual cosa suposa un augment del 50% respecte de la temporada anterior. En aquesta xifra rau bona part de l'esperança d'un sector els aficionats del qual han demostrat que estan oberts a la mobilitat. Així ho confirma el fet que d'aquests 1.409 forfets, pràcticament la meitat, 667, els ha tramitat l'estació de Tuixent, que ha viscut la millor temporada de la seva història i moltes setmanes ha estat l'única de l'Estat que ha pogut obrir. Els esquiadors de fons evidencien que van allà on hi ha neu, per lluny que sigui. Les estacions de la Cerdanya, amb una mitjana de 40 dies d'obertura aquesta temporada, han gestionat 395 forfets de temporada, dels quals 120 des de Guils; 195 des de Lles, i 80 des d'Aransa. L'estació alturgellenca de Sant Joan de l'Erm n'ha gestionat 280.

Un altre dels factors que aporta optimisme al sector és el fet que a les pistes tant hi predomina el titular de forfet de temporada com l'aficionat que compra el forfet de dia. Així doncs, els dos tipus de client se situen amb el percentatge del 27% sobre el tipus de client de les estacions, amb un lleuger avantatge pel que fa als titulars del forfet de temporada, que han representat 16.908 jornades d'esquí respecte als de dia, que ho han fet en 16.443 jornades d'esquí. Així, a més de la bossa d'aficionats fidels que compra el forfet de temporada disposat a pujar a les pistes durant tot l'hivern, hi ha també al país una bossa d'esquiadors esporàdics d'esquí de fons que, en cas d'anys de bona neu, podrien disparar les xifres de visitants a les estacions. La resta d'usuaris de les pistes de fons són escolars, amb un percentatge del 24% sobre el total, i els aficionats a les excursions amb raquetes de neu, que suposen el 22% del total. En aquest sentit, l'activitat de les raquetes de neu és un dels potencials més grans que tenen les estacions atesa la facilitat per a les famílies d'accedir-hi sense haver de tenir cap habilitat tècnica prèvia.

El grup d'escolars, amb un augment del 28%, és també una part dels usuaris que les estacions valoren molt satisfactòriaent perquè asseguren que hi hagi activitat entre setmana i la garanteixen cada curs.