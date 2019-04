L'associació Àliga d'ajuda a malalts de càncer guanya el Cerdà de l'Any 2018

Àliga, l'Associació Ceretana d'Ajut i Suport en el Càncer, s'ha proclamat guanyadora del certamen Cerdà de l'Any 2018. L'entitat social ha estat la que ha rebut més suport en el procés de votacions d'aquest any entre els tres finalistes seleccionats. L'acte de lliurament del guardó, impulsat per l'Institut d'Estudis Ceretans, va tenir lloc diumenge a Estavar –cada any se celebra en un municipi diferent– amb la presència de més d'un centenar de persones, representants polítics de la Cerdanya, d'entitats culturals i socials, així com de veïns a títol individual.

El tresorer de l'Institut d'Estudis Ceretans, Josep Maria Prat, ha valorat molt positivament el desenvolupament de l'acte, així com l'augment de participació que hi ha hagut en el procés de votacions en l'edició d'aquest any, que ja és la trenta-dosena. L'associació Àliga s'ha imposat a l'activista cultural Eric Marty i al Grup de Recerca de Cerdanya, que han quedat en segona i tercera posició respectivament.

L'entitat organitzadora ha incorporat en l'edició d'enguany un jurat format per representants d'entitats i del teixit veïnal dels municipis de la Cerdanya amb l'objectiu d'equilibrar el pes dels candidats de les poblacions petites, que en votacions obertes tenien menys oportunitats. Als vots del jurat, s'hi ha afegit l'opinió dels veïns recollida en el procés de votació popular.

En el recompte final s'han sumat el vot popular i el del jurat a parts iguals. Segons explicava ahir el tresorer de l'entitat organitzadora, enguany la xifra de vots ha incrementat lleugerament, en part per la recuperació de l'opció de votació a través d'Internet. «Enguany han votat més de 850 persones, i d'aquestes prop de 200 ho han fet a través del web de l'IEC», ha afirmat Prat.

L'acte de diumenge va incloure actuacions d'artistes i entitats de la Cerdanya, així com va tenir la presència dels Castellers de la Cerdanya, que van fer la seva primera actuació a la part francesa de la comarca.