Els castellers cerdans s'integren a la Coordinadora de Colles de Catalunya

La Colla Castellera de la Cerdanya ha fet un pas més en la seva curta trajectòria per promoure l'activitat castellera al Pirineu. L'entitat, creada el juliol de l'any passat, ha entrat a formar part de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Juntament amb la colla cerdana, també s'han afegit a la coordinadora els Castellers de la Selva i la Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample, de Barcelona.

La coordinadora és l'associació que agrupa les colles castelleres amb l'objectiu de vetllar pels seus interessos comuns, promoure el món casteller, i principalment garantir que els riscos que comporta l'activitat castellera quedin coberts a nivell de seguretat i legalitat. Actualment integren aquesta coordinadora 104 colles d'arreu del territori.

La Colla Castellera de la Cerdanya fa poc que camina. És un projecte jove que va néixer l'estiu passat amb l'objectiu d'obrir-se a les tres parts de la comarca: la lleidatana, la gironina i la francesa. En públic han realitzat dues actuacions, la segona justament diumenge passat, durant l'acte de lliurament del Cerdà de l'Any, que va celebrar-se a Estavar, i que va ser la primera vegada també que la colla visitava un municipi de la part de l'Alta Cerdanya. La colla es prepara ara per al seu bateig oficial el proper 29 de juny.

Tal com explicava ahir a aquest diari la cap de colla, Alba Pérez, van començar els assajos el juliol del 2018 quan van constituir-se com a colla i formalitzar-se com a associació. El següent pas era integrar-se a la coordinadora per poder funcionar sota aquest paraigua casteller en l'àmbit nacional, i el proper, i la principal prova de foc, serà la seva posada de llarg amb una actuació on presentaran els tres primers castells de sis i un pilar de quatre. «Els primers assajos van ser de presa de contacte amb el món casteller i de trobada entre els membres de la colla, i ara ja fa un temps que les sessions són més tècniques per preparar els castells que portarem a plaça el dia del nostre bateig», explicava Pérez.

La colla està formada actualment per més de mig centenar de persones de tota la Cerdanya -tant de la baixa com de l'alta, per mostrar aquest caràcter transfronterer amb què ha nascut- i manté els assajos setmanals al teatre del Casino d'Alp, tot i que les primeres trobades s'havien realitzat a Llívia. Paral·lelament, l'entitat participa en activitats socials, com la diada de Sant Jordi, o organitza tallers per a escolars, com el recentment fet per a 150 alumnes de l'escola Mare de Déu de Talló de Bellver.