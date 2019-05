La Seu d'Urgell destina 10.000 euros a ajudar les entitats esportives locals

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert la convocatòria de l'atorgament de subvencions a entitats i clubs esportius que estiguin actius, legalment constituïts i amb domicili al municipi de la Seu d'Urgell.

Els clubs i entitats esportives podran presentar la seva sol·licitud a partir del dia 13 de maig, i fins al dia 31 d'aquest mes, via telemàtica a través de la instància que trobaran al web municipal. Aquesta convocatòria és la segona consecutiva des que l'Ajuntament urgellenc va decidir recuperar els ajuts, que no es concedien des del 2011. La partida d'aquest any es manté en 10.000 euros ja que el consistori treballa aquest any amb pressupostos prorrogats i no s'ha pogut incrementar respecte la de l'any passat. Aquesta partida pressupostària de 10.000 euros es repartirà entre les 29 entitats esportives que té la Seu d'Urgell que ho sol·licitin i que compleixin els requisits establerts en les bases reguladores d'aquesta subvenció.