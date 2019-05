Subhasten els primers sementals de raça bruna sortits del centre de testatge de l'Escola Agrària del Pirineu

El centre de testatge de l'Escola Agrària del Pirineu, ubicat a Ballestar (Alt Urgell,) ha celebrat la primera subhasta de sementals de raça bruna dels Pirineus. Aquesta Instal·lació, que va començar funcionar al mes de novembre del 2018, ha estat fent un seguiment als vedells que els ramaders de la Federació de la Bruna van portar al centre. Ara, aquests vedells qualificats d'òptims per a semental s'han subhastat. En total han portat a subhasta 22 animals a un preu de sortida d'entre 1.400 i 1.800 euros. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha destacat la importància de protegir, preservar i millorar la raça bruna dels Pirineus, al tractar-se d'un patrimoni del nostre país. Segons el president de la Federació, Josep Maria Moga, comptar amb aquest centre de testatge és una "aposta de futur" per la raça i els ramaders.

Els vedells que aquest divendres han sortit a subhasta han estat sis mesos en aquesta instal·lació dedicada al foment i la millora d'aquesta raça basant-se, en part, en la selecció de mascles qualificats.

La consellera Jordà ha signat un acord amb el president de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus, Josep Maria Moga, per ratificar el suport del departament a la ramaderia de muntanya. La ubicació del centre de testatge a l'Escola Agrària és un encert per la consellera donat que s'ajunta la formació i la innovació.

Jordà ha defensat el paper de les escoles agràries com a eina que garanteix la formació dels futurs ramaders i el relleu generacional, tan bàsic en aquest sector. La consellera ha fet una defensa de la ramaderia de muntanya i el món rural i ha dit que s'ha de vetllar perquè "el desconeixement del món urbà cap al món rural sigui cada com més feble".

Anterior al centre de testatge de l'Escola Agrària n'hi havia hagut un a Bon Repós (Pallars Jussà). El president de la Federació de la Bruna ha destacat que aquest està molt més ubicat i està situat on es troba l'hàbitat d'aquesta raça; el Pirineu. Aquest centre permet als ramaders fer una correcta gestió dels animals per la celebració de subhastes. Per aquest fet, no descarten que se celebrin de forma habitual al centre i de manera excepcional es puguin traslladar a fires d'animals.