La Cerdanya revisarà 500 quilòmetres de la xarxa de camins per millorar-los

La Cerdanya iniciarà la revisió de més de 500 quilòmetres de la xarxa de camins per detectar quines són les millores necessàries. L'actuació consistirà en la inspecció sobre el terreny de camins senyalitzats per documentar el seu estat actual i determinar quines millores cal realitzar-hi.

Tal com ha explicat l'àrea de Turisme de la Cerdanya, a banda de la revisió, aquesta actuació també inclou la preparació de la documentació sobre el terreny per revisar la senyalització instal·lada i la documentació de les incidències en la viabilitat dels camins, és a dir, la dificultat de pas per vegetació, la dificultat de pas per problemes en el ferm o la plataforma del camí, les dificultats de pas per problemes de propietat, tanques o filat, i les dificultats de pas per la pèrdua o desaparició de la traça del camí.

Aquesta actuació ha de permetre posar al dia els senders se-nyalitzats de la comarca, amb l'objectiu de poder oferir en bones condicions «un millor producte per als caminadors que visiten el territori, per donar a conèixer la comarca i posar en valor el patrimoni natural i cultural».

La previsió és que l'actuació estigui finalitzara el setembre d'enguany. El projecte té un cost de 12.500 euros, que es finançaran amb una subvenció de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran.

Entre els anys 2002 i 2005 es van dur a terme diferents inventaris de camins municipals. Després d'aquella campanya, l'any 2005 hi havia planificada la revisió i millora de 848 quilòmetres de senders. Al final d'aquella primera actuació se'n van executar uns 467 quilòmetres, però a hores d'ara ja estan inventariats tots els 848 que estaven previstos. Amb la campanya d'aquesta primavera es donarà continuïtat a la darrera actuació.



Millora dels senders per a BTT

Paral·lelament, Turisme de la Cerdanya impulsarà canvis dels itineraris senyalitzats per a la pràctica de la bicicleta de muntanya. L'actuació respon als canvis en el perfil d'usuaris que practiquen aquest esport respecte a fa vint anys, quan es van implantar, i també a la desaparició d'alguns dels camins de terra, que amb els anys s'han asfaltat. És per això que es redissenyaran els actuals itineraris pensant en tots els tipus d'usuaris i amb la creació de circuits adaptats a tots els nivells, s'oferiran rutes de GPS i es faran també itineraris per a bicicletes tipus gravel. L'actuació tindrà l'assessorament d'una empresa especialitzada en el sector.