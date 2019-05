L'impacte econòmic de la darrera Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell és d'uns 7 milions d'euros

L'impacte econòmic generat a la darrera edició de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, que va tenir lloc entre el 19 i el 21 d'octubre, es situa en prop de set milions d'euros. Tot i que la xifra en termes globals és lleugerament inferior a la de 2017, quan es van assolir els 7,3 milions, cal tenir en compte que el certamen va rebre al 2018 uns 5.000 visitants menys que un any abans. Mentre, la despesa mitjana ha augmentat en més de cinc euros per persona i ha arribat als 90,20 euros, segons es desprèn de l'estudi elaborat per l'empresa The Whatsons. Pel que fa a la valoració que en fa el públic assistent, aquest li dona una nota d'un 8,5 sobre 10 i, a més, un 94 per cent d'aquests diu que té la intenció de tornar-hi en pròximes edicions.

L'informe, elaborat a partir de més de mig miler d'enquestes, constata que de cada euro d'inversió que es destina a la Fira de Sant Ermengol se'n genera un retorn de 33,20 euros. A més, el fet que un 27 per cent de les persones que van visitar el certamen al 2018 ho fessin per primer cop i que més d'un terç del total de públic fos provinent de la província de Barcelona indica que l'esdeveniment pot continuar creixent i, per tant, no està en una situació d'estancament, segons ha explicat Rosa Badia, de l'empresa de The Whatsons.

De fet, per perfils de visitants, a la darrera edició hi va haver un 58 per cent de dones i un 42 per cent d'homes. Per edats, el col·lectiu més nombrós va ser el de 45 a 54 anys, seguit pel de 26 a 34 anys, el que per Badia és un bon símptoma que la fira també es atractiva per als joves. Deixant de banda a les persones procedents de Barcelona, un 21% de la Seu d'Urgell, el 17% d'Andorra i el 8% de la comarca de l'Alt Urgell. Mentre, un 9% més provenia de la resta de la província de Lleida, un 2% de la Tarragona, un altre 2% d'altres països i un 1% de la resta de l'Estat.

Segons les conclusions de l'estudi d'impacte econòmic un 83% dels gairebé 50.000 visitants de l'edició 2018 del certamen va fer algun àpat a la Seu d'Urgell, dels quals gairebé la meitat va optar pel saló dels formatges i prop d'una tercera més en bars i restaurants. Pel que fa a la despesa mitjana, que es va situar en els 90,20 euros per persona, un 60% es va destinar a adquirir productes d'alimentació, un 50% a formatges i un 31% a tèxtil, entre d'altres. Cal destacar també que un 62% dels visitants consumeixen formatge cada dia i un 35% més cada setmana.



Valoració positiva dels expositors del saló del formatge



Pel que fa als 48 formatgers participants a la darrera edició de la Fira de Sant Ermengol, puntuen el certamen amb un 8,3 sobre 10 i, a més, un 91% d'ells diu que hi tornarà en un futur. Fora de l'entorn vinculat a l'esdeveniment però, un 34% de les empreses participants enquestades considera que el sector necessita de més subvencions. En aquest sentit, Badia creu que un aspecte a potenciar té a veure amb la promoció del "valor afegit" amb què compten els seus productes i la seva visualització a través de la creació d'una marca territorial.