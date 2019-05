Prop de 300 joves de Puigcerdà s'acosten al món de la robòtica a l'aula

Prop de 300 alumnes dels centres educatius de Puigcerdà s'acosten aquest mes de maig al món de la robòtica dins de l'horari lectiu. Fins al proper 28 de maig es porta a terme a la capital de la Cerdanya la cinquena edició dels tallers de Robòtica i Tecnologia pel desenvolupament de les competències del futur organitzada per l'Ajuntament de Puigcerdà en col·laboració amb els centres d'ensenyament de la ciutat i els serveis educatius de la Cerdanya.

En aquesta edició hi participen els alumnes de cinquè de primària de les escoles Alfons I, Vedruna i Llums del Nord; i els estudiants de segon d'ESO de l'institut Pere Borrell i de l'escola Vedruna. La durada dels tallers amb la metodologia Lego Education és d'un dia i pel que fa als horaris hi ha dues opcions segons el curs: l'horari intensiu, de 2/4 de 10 del matí a 3/4 de 5 de la tarda, que inclou el dinar al Campus Cerdanya per als alumnes de primària, i l'horari de matí, de 9 del matí a 3 de la tarda, per als alumnes d'ESO. Els tallers es fan a les instal·lacions del Campus Cerdanya.

Cada taller inclou una part que consisteix en la construcció d'un robot i els seus principis bàsics de

programació i una altra part que introdueix coneixements sobre mecanismes simples amb la construcció d'un gos robot i un molí de vent o un circuit per a curses de cotxes.

En aquestes sessions, tal com han explicat fonts municipals, s'hi treballen els quatre pilars fonamentals de l'educació de l'Informe Jacques Delors de la Unesco. A més a més, han afegit que les metodologies Lego Education «proporcionen una solució completa d'aprenentatge i promouen la creativitat, la resolució de problemes i el treball en equip per aconseguir un desenvolupament integral de les capacitats i competències necessàries en el segle XXI.»

El cost total de l'activitat és de prop 12.500 euros, dels quals gairebé 10.500 estan finançats per l'Ajuntament. L'import restant va a càrrec de les famílies dels alumnes.