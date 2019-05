La Fira de Sant Ermengol ha generat un impacte econòmic de 7 milions d'euros

L'impacte econòmic generat a la darrera edició de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, que va tenir lloc entre el 19 i el 21 d'octubre, ha estat de prop de 7 milions d'euros. En xifres, l'impacte total que va provocar el certamen del 2018 ha estat de 6.939.821 euros amb un total de 49.159 visitants.

En termes globals els números són lleugerament inferior als del 2017, quan es van assolir els 7,3 milions d'euros. Per altra banda, però, la despesa mitjana ha augmentat en més de cinc euros per persona i ha arribat als 90,20 euros, segons es desprèn de l'estudi elaborat per l'empresa The Whatsons. Segons les dades que recull aquest informe, els visitants donen una nota d'un 8,5 sobre 10 i, a més a més, el 94% d'aquests diuen que tenen la intenció de tornar-hi en pròximes edicions.

L'informe, elaborat a partir de més de mig miler d'enquestes, constata que de cada euro d'inversió que es destina a la Fira de Sant Ermengol se'n genera un retorn de 33,20 euros. El fet que el 27% de les persones que van visitar el certamen el 2018 ho fessin per primer cop i que més d'un terç del total de públic fos provinent de la província de Barcelona indica que l'esdeveniment pot continuar creixent i, per tant, no està en una situació d'estancament, segons ha explicat Rosa Badia, de l'empresa de The Whatsons.

Segons recull el mateix informe, en la darrera edició el 58% dels visitants van ser dones i el 42% homes. Per edats, el col·lectiu més nombrós va ser el de 45 a 54 anys, seguit pel de 26 a 34 anys, el que per Badia «és un bon símptoma» que la fira també es atractiva per als joves. Respecte al lloc d'on procedeixen els visitants, destaca que el 34% venen de la província de Barcelona, seguits dels veïns i veïnes de la Seu d'Urgell sent el 21%. L'estudi també destaca que el 17% dels visitants a la fira provenen d'Andorra. Mentre que un 9% més prové de la resta de la província de Lleida, el 2% de la Tarragona, un altre 2% d'altres països i l'1% de la resta de l'Estat.

Segons les conclusions de l'estudi d'impacte econòmic, el 83% dels gairebé 50.000 visitants de l'edició 2018 del certamen va fer algun àpat a la Seu d'Urgell, dels quals gairebé la meitat va optar pel saló dels formatges i prop d'una tercera més en bars i restaurants. Pel que fa a la despesa mitjana, que es va situar en els 90,20 euros per persona, el 60% es va destinar a adquirir productes d'alimentació, el 50% a formatges i el 31% a tèxtil, entre d'altres. Cal destacar també que el 62% dels visitants consumeixen formatge cada dia i el 35% més cada setmana.

El segon estudi relacionat amb la Fira de Sant Ermengol és el dedicat al sector formatger, que ha tingut com a base els 48 formatgers presents a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu 2018. Els formatgers enquestats remarquen que la Fira de Sant Ermengol representa «vendes, prestigi i imatge, referència i tradició i una oportunitat per presentar novetats i aconseguir nous clients».

D'aquestes 48 formatgeries artesanes enquestades, el 70% són negocis establerts fa més de 10 anys. Respecte al personal que hi treballa, la mitjana és de 4,2 persones a cada formatgeria.

Respecte a la relació i l'ús de canals i mitjans digitals, el 68% d'aquest formatgeries tenen pàgina web pròpia, el 60% fan servir les xarxes socials i el 9% tenen botiga on-line. En relació amb els canals de venda dels seus formatges i productes làctics, el 83% ven a través del propi obrador i botiga, el 79% en restaurants, el 73 % en el comerç local, el 62% en botigues especialitzades, el 40% en mercat sedentari, el 26% en grans superfícies, el 15% a través de distribuïdors, l'11% en fires, el 6% exportació i el 4% per Internet.