Puigcerdà inverteix 65.000 euros per millorar l'estat de cinc parcs infantils

L'Ajuntament de Puigcerdà està posant al dia diferents zones i parcs infantils del municipi. Les tasques serviran per millorar aquests espais de lleure amb l'objectiu de dotar-los de nous jocs i garantir-ne la seguretat dels nens que en fan ús. Paral·lelament, també s'han iniciat les obres de millora del camí de l'estany.

Pel que fa als parcs infantils, tal com han explicat fonts municipals, és previst actuar als parcs del passeig 10 d'Abril, de la plaça dels Herois, de la ronda Joan Maragall, de la plaça de l'Estació i de la Closa de l'Àngel. Els treballs consisteixen en la substitució dels gronxadors malmesos i d'altres elements dels equipaments, per tal de garantir-ne al màxim les condicions de seguretat. Per altra banda, en els casos que és necessari, també es farà una substitució del paviment.

Tal com han informat fonts municipals, tot i que en alguns dels parcs ja s'hi han fet les millores necessàries, com al passeig 10 d'Abril, l'objectiu és que la resta estiguin finalitzats al llarg d'aquest mes de maig. La inversió total serà de 65.000 euros i es finança amb fonts propis de l'Ajuntament de Puigcerdà.



Obres al camí de l'estany

Per altra banda, recentment també s'han iniciat les obres del camí perimetral de l'estany. Concretament, se n'està executant el primer tram, entre el carrer Doctor Piguillem i l'entrada del parc Schierbeck que hi ha al davant de l'escola Alfons I. En aquest cas, es refarà el paviment amb sauló, s'enjardinarà l'entorn, s'instal·larà una nova il·luminació i s'aixecarà el mur situat davant l'Escola de Música Issi Fabra.

Amb aquesta remodelació s'adequarà el camí per a persones amb mobilitat reduïda, s'assegurarà que aquest sigui transitable durant tot l'any. A més a més, s'embellirà l'entorn.