L'Ajuntament de Puigcerdà guanya el litigi amb França per la sèquia

Persones passejant per la llera de la sèquia aj puigcerdà

L'Ajuntament de Puigcerdà ha guanyat el litigi que tenia amb l'agència de l'aigua del Roine-Mediterrani Còrsega, pel qual l'agència de l'aigua francesa reclamava al consistori una quantitat anual per l'aigua que el municipi capta al país veí, França, i que, a través del canal internacional, arriba al municipi de Puigcerdà.

Segons han explicat fonts municipals, concretament l'agència de l'aigua francesa reclamava a l'Ajuntament de Puigcerdà un total de 220.000 euros corresponents a la captació feta en els anys anys 2013, 2014 i 2015 per part del municipi cerdà.

Albert Piñeira, l'alcalde de Puigcerdà, ha recordat que «el consistori sempre ha argumentat que aquesta aigua i el canal estan regulats per un tractat bilateral entre França i Espanya, i el dret internacional preval per sobre del dret intern dels estats, motiu pel qual no procedia aquest pagament, i així ens ho ha ratificat sempre la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el ministeri d'Afers Exteriors».

Tal com ha recordat, aquest argumentari és el que l'Ajuntament de Puigcerdà ha portat al tribunal administratiu de Lió, que finalment ha sentenciat en favor del consistori puigcerdanès.

L'alcalde Piñeira s'ha mostrat molt satisfet per dos motius: «Primer, perquè l'Ajuntament s'estalviarà de pagar els 220.000 euros corresponents als anys 2013, 2014 i 2015, i segon, pel precedent que estableix aquesta sentència d'ara en endavant, ja que si haguéssim perdut cada any hauríem d'abonar entre 60.000 i 70.000 euros per aquest concepte», ha explicat.

L'Ajuntament de Puigcerdà ha explicat que la major part de l'aigua de Puigcerdà es capta a Riutès, a la vall de Querol i, a través del canal internacional, arriba al municipi per la zona del Torniquet. El canal està regulat pel dret internacional, i particularment pel tractat de Baiona i pel mateix reglament de la sèquia. A Puigcerdà li correspon un cabal mínim de 300 litres per segon durant 12 hores al dia, o bé de 150 litres per segon durant 24 hores al dia.

La propietat del canal correspon a l'Ajuntament de Puigcerdà, que disposa d'una franja de terra de 6,5 metres al costat de la sèquia. Un organisme presidit per l'alcalde de Puigcerdà i amb representants dels municipis de Puigcerdà, Enveig i la Tor de Querol s'encarrega de la governança del canal.