Llívia reviurà el seu passat medieval amb actes i recreacions al Castell

La vila de Llívia es vesteix d'època medieval aquest diumenge per celebrar la Festa del Castell. La festa commemora l'oferiment del privilegi que va atorgar el rei Jaume I als lliviencs per habitar la falda del Castell.

Per segon any consecutiu, aquesta festa es concentra en un únic dia, diumenge 12 de maig, que enguany coincideix justament amb el dia que es commemora l'efemèride. A partir de 2/4 d'11 del matí hi haurà servei de bus gratuït per pujar i baixar, aquell qui ho vulgui, fins al castell o bé fer un tram amb ruc. Com sempre, qui prefereixi arribar-hi a peu podrà fer-ho pel camí de terra d'1,3 quilòmetres que surt des de la plaça del pàrquing de l'església Nostra Senyora dels Àngels i que té una durada d'uns vint minuts, amb l'acompanyament musical del grup d'animació Caladrius.

A les 11 s'iniciarà una visita guiada per les ruïnes del castell a càrrec de l'arqueòleg Eduard Sànchez. Com ja és tradició, la festa tindrà la participació dels infants de l'escola Jaume I de Llívia, que faran una representació teatral del motiu de la celebració de la diada. Serà a partir de les 12 del migdia, al mateix indret.

A 2/4 de 2 l'escenari es traslladarà al pàrquing de l'església parroquial, on l'esbart dansaire Fontcoberta ballarà danses tradicionals abans d'iniciar el dinar de germanor. El menú tindrà un cost de 15 euros per als adults i de 10 per als nens menors de 12 anys. Els tiquets es poden comprar al museu municipal de Llívia. Després del dinar, tindrà lloc el ball de tarda amb els Xarop de Canya. I els infants podran provar les seves habilitats participant en un taller de circ medieval.

A més a més, durant tot el dia als voltants de l'església, hi haurà un mercat on es vendran productes artesans de tota mena i s'hi portaran a terme recreacions i activitats medievals amb camp de tir a càrrec de Terra d'Arquers de Vall-llobera.

L'Ajuntament de Llívia anima tots els vilatans a disfressar-se d'època i a participar en els actes vestits per a l'ocasió. Per facilitar-ho, el consistori subvencionarà amb cinc euros cada vestit. El catàleg de disfresses es pot consultar al museu de Llívia.