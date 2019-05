L'Agència Tributària de la Seu d'Urgell recapta 8,9 milions en un any i mig

L'oficina territorial que té l'Agència Tributària de Catalunya a la Seu d'Urgell ha recaptat 8,9 milions d'euros entre el mes de setembre del 2017 i el 31 de març d'enguany. A més, en aquest període, ha atès 1.532 persones i ha gestionat 11.530 expedients.

El personal de l'equipament torna a oferir, per segon any consecutiu, la seva col·laboració per confeccionar la declaració de la renda del 2018, servei pel qual es va prestar assistència a 1.122 ciutadans l'any passat, comptant les atencions de l'oficina de la capital alt-urgellenca i les de les altres dues que hi ha a l'Alt Pirineu i Aran, a Tremp i Vielha. En aquest sentit, un 96% dels seus usuaris van qualificar l'atenció rebuda d'«altament satisfactòria».

Sis professionals de les oficines de què disposa l'ATC a l'Alt Pirineu i Aran (87 a tot Catalunya) es posen a disposició d'aquells ciutadans que vulguin rebre el seu assessorament a l'hora d'elaborar la seva declaració de renda i patrimoni 2018. Des d'aquest dijous es pot reservar cita prèvia, per tal de ser atès presencialment entre el 14 de maig i l'1 de juliol.

La secretària d'Hisenda de la Generalitat i presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya, Marta Espasa, ha visitat l'oficina de la Seu d'Urgell, on ha mantingut una reunió amb el seu responsable, a més del director de l'agència catalana, Eduard Vilà, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i el primer tinent d'alcalde, regidor d'Hisenda i president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Jesús Fierro.

L'ATC, que disposa de 32 oficines distribuïdes per diferents municipis de Catalunya, presta serveis relacionats amb tots els tributs plenament gestionats per l'agència catalana, a més de l'atenció de la recaptació executiva abans encomanada a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Per tant, la seva cartera de serveis s'ha incrementat i, alhora, s'ha aproximat a la ciutadania. Des de la posada en marxa de les noves oficines, aquestes han atès més de la meitat (54%) dels contribuents que s'han adreçat a l'ATC i, a més, el nombre de cites prèvies ha crescut un 92%.

També, en el marc del desplegament territorial, i amb la voluntat d'aproximar l'administració tributària als contribuents, la xarxa Tributs de Catalunya ha comportat el desenvolupament d'un marc de col·laboració estable amb les administracions tributàries locals per gestionar els tributs amb més proximitat al ciutadà. D'aquesta manera, disposa de 203 oficines, amb les quals ha assolit un potencial d'actuació sobre 911 municipis que cobreixen el 86% de la població.