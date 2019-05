La Cerdanya impulsa visites a pagès per mostrar als turistes la feina dels ramaders

El Patronat de Turisme de la Cerdanya i l'Associació Agroalimentària impulsen per tercer any les visites a pagès per mostrar la feina que fan els ramaders, els agricultors i els productors, així com l'origen dels productes que es conreen i s'elaboren. Aquesta vegada hi participen set productors cerdans, tant de làctics com de fruita i horta i carn ecològica.

Després d'una breu explicació sobre el funcionament de les instal·lacions, els visitants poden veure de prop el bestiar o els ter-renys conreats i, a més, tastar els productes. Des de l'ens cerdà creuen que aquesta iniciativa és bona per al turisme i també per als productors.