Restaurants de la Cerdanya aposten per la xicoia per atraure més visitants

Deu restaurants de l'associació Cuina Pirinenca de Cerdanya han convocat aquesta primavera una nova edició de la proposta gastronòmica per atraure els visitants a la vall a través d'alguns dels seus plats més tradicionals. Es tracta de les Jornades gastronòmiques de la xicoia i els bolets de primavera, que fins al 23 de juny presenta plats especials elaborats amb algun d'aquests productes.

Els responsables de la iniciativa han remarcat que les jornades pretenen fer gaudir els comensals d'algunes de les essències de la Cerdanya. En aquest sentit, la xicoia és una planta poc coneguda pel gran públic que creix a l'alta muntanya i que gaudeix d'una gran acceptació històrica a les cases del Pirineu.

La seva popularitat fa que tingui diverses denominacions, com ara dent de lleó, carajora, lletsó d'ase, llumeneta o pixallits. El seu consum és habitual en molts països d'Europa, tant de la Mediterrània com de l'interior. A la Cerdanya la recerca de xicoies és una de les activitats a l'aire lliure més tradicionals en moltes poblacions i cadascú coneix, com en el món dels bolets, els prats on collir-ne.

Els establiments que participen en les jornades són la Fonda de Cal Fuxet d'Arànser, Ca la Núriad e Bellver de Cerdanya, El Tiró d'Alp, Cal Torru de Bolvir, El Rebost de Ger, l'Hotel Park de Puigcerdà, l'Hotel del Prado de Puigcerdà, Cal Jet Bistrot de Muntanya de Ger, Cerdanya Ecoresort Hotel Muntanya & Spa de Prullans i La Chaumière de Font-Romeu. Aquests establiments elaboren menús amb les xicoies i els bolets de primavera com a protagonistes

Pel que fa a les xicoies, la preparació més tradicional del producte és servir-lo com una amanida, per bé que cada restaurant la combina amb elements diferents. Pel que fa als bolets de primavera, els més populars al territori en funció de l'alçada són els moixernons, les carreretes, les múrgoles i els marçots, entre d'altres. També es poden trobar ja alguns ceps. La recerca d'aquestes espècies és també una de les activitats més popularitzades entre els veïns de la Cerdanya. Les Jornades Gastronòmiques tenen el suport del Patronat Comarcal de Turisme i de la Generalitat.