La Seu d'Urgell identifica en un mes cinc propietaris de gossos que no n'han recollit les femtes

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell multarà a cinc propietaris de gossos censats a la capital alturgellenca després de comprovar que aquests no han recollit alguna de les seves femtes, les quals han estat localitzades dins l'espai públic de la ciutat. De les 35 mostres que s'han enviat fins ara a un laboratori especialitzat en l'anàlisi d'informació genètica, ja se n'han rebut resultats de la meitat i, d'aquestes, en gairebé un 30 per cent dels casos s'ha pogut determinar amb claredat l'animal al qual pertanyen.

A més, la Policia Local ha obert tres expedients sancionadors a persones que encara no han facilitat les dades d'ADN de les seves mascotes, un cop el mes d'abril passat va expirar el termini per fer-ho de forma voluntària.

La tramitació de les primeres sancions vinculades a les femtes canines localitzades a la via pública i als parcs i jardins de la Seu d'Urgell suposa la fi de la fase informativa de la campanya "Ara les caques de gos ja tenen propietari". Des del juliol de l'any passat, s'han obtingut les dades genètiques de 835 gossos, un 62 per cent dels que estan censats al municipi.

Tot i que és obligatori facilitar-les, durant els darrers sis mesos de 2018 el consistori alturgellenc va optar per sufragar el cost de les analítiques i va deixar un marge voluntari, entre els mesos de gener i abril d'enguany, en què havien d'assumir-lo els propietaris. Des de l'1 de maig, però, ja es pot multar i en aquest període la Policia Local ha obert tres expedients.

Pel que fa a la recollida de femtes de gos, aquesta va començar fa un mes amb l'objectiu de convertir-se en una acció habitual i permanent que serveixi per identificar als propietaris d'aquests animals. En aquest període, s'han enviat 35 mostres al laboratori de l'empresa Vetgenòmics, el qual ja ha donat resposta en la meitat dels casos.

D'aquests, s'ha pogut determinar-ne cinc amb claredat, corresponents a mascotes de les quals es disposa de les seves dades d'ADN, i, per tant, s'està tramitant el seu corresponent expedient sancionador. Pel que fa a la resta, s'ha obtingut un retrat robot a partir del qual es podran estimar possibles infractors, segons ha indicat el sotsinspector en cap de la Policia Local de la Seu d'Urgell, Antonio González.

Mentre, la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Esther Canturri, ha explicat que, ara per ara, la capital alturgellenca es situa a la banda alta de la mitjana catalana pel que fa al percentatge de propietaris "incívics" que han estat identificats per no recollir de l'espai públic alguna de les femtes dels seus gossos i ha recordat que, precisament, aquest és un dels principals objectius de la campanya que s'ha dut a terme. En aquest sentit, dels cinc expedients que s'estan tramitant, tres corresponen a sancions greus (de 500 a 1.000 euros de multa) i dos molt greus (de 1.000 a 2.000 euros), ja que en aquests darrers casos la defecació ha estat localitzada en zones de joc infantil on està prohibida l'entrada d'animals.

Per tal de dur a terme el procés de localització i identificació de les femtes de gos, un operari municipal de Medi Ambient s'encarrega de posar en alerta a la Policia Local. Aleshores, l'agent fotografia l'excrement i l'entorn on aquest ha estat trobat, mentre que l'operari recull la mostra i la col·loca dins una proveta, la qual conté un número que s'ha d'introduir a una base de dades. Un cop analitzada al laboratori, aquest complementa la informació d'aquesta fitxa, o bé amb les dades del seu propietari o amb un retrat robot del tipus d'animal que l'ha fet. Des de la posada en marxa de la campanya, però, l'operari Bautista Álvarez ha pogut observar com el nombre de defecacions s'ha anat reduint.