Els empresaris de la Cerdanya creen una nova associació per tenir més pes

Empresariat Cerdanya és el nom de la nova associació que ha nascut aquest maig oficialment a la comarca amb la voluntat de fer de paraigua a petits i grans empresaris del territori i donar un nou impuls al sector. El nou col·lectiu ha començat a caminar amb força, amb un centenar de socis membres, gràcies als actius que ja formen part de les entitats fundacionals: l'Associació de Comerciants de Puigcerdà, l'Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerda-nya i Cuina Pirinenca de la Cerdanya.

Fins ara a la comarca ja existia una entitat que agrupava el sector empresarial, l'Agrupació Empresarial de la Cerdanya, tot i que havia quedat obsoleta. L'objectiu de la nova plataforma és impulsar una associació «forta» que doni veu a l'empresariat, que ofereixi formació per als seus membres, que faci de laboratori d'idees per reactivar el sector i que sigui un espai d'intercanvi per compartir inquietuds i necessitats.

Tot i que d'arrencada ja formen part de la plataforma un centenar de socis que integren les entitats que han fundat l'associació, el col·lectiu està obert a totes les associacions legalment constituïdes i agremiades, així com a autònoms i empreses no associades. A hores d'ara s'hi preveu l'adhesió d'una quinzena d'empreses del sector de la mecànica, dels transports, de la construcció, del turisme actiu i d'estacions d'esquí, entra d'altres.

L'entitat ha fixat una quota popular de 120 euros l'any per tal que tots els empresaris que ho desitgin puguin formar part d'Empresariat Cerdanya. Per altra banda, els seus impulsors ja han aclarit que aquells que ja són membres d'una associació no hauran de pagar cap quota extra.

Francesc Armengol és el president d'aquesta junta fundacional, que també està integrada per Montse Dolcet, Salvador Rigola, Mònica Isern i Esther Bombardó.