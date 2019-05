«Vaig començar a fer de pastisser ajudant a casa i vaig voler-me formar per créixer»

El pastisser Jordi Gómez Vera és la tercera generació del negoci familiar. És el responsable de la pastisseria Cerdanya, de Puigcerdà, i recentment ha estat distingit amb el títol de mestre artesà alimentari que lliura el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat per reconèixer els artesans del territori en el sector agroalimentari.

Gómez s'ha mostrat satisfet de rebre aquest títol, «que fa justícia a tots els anys de trajectòria d'un negoci amb molta història», recordava a Regió7. La pastisseria la va obrir el 1936 l'avi del Jordi. El negoci va passar a la segona generació, la mare d'en Jordi, fins que ell va decidir que era el moment de fer-se'n càrrec i de seguir la tradició. «Jo vaig començar a fer de pastisser de molt jove, ajudant a casa, però vaig veure que m'havia de formar per créixer i tenir els coneixements tècnics necessaris», explica. Gómez va fer els cinc anys d'estudis al Gremi de Pastisseria de Barcelona i es va continuar formant fent estades a diversos obradors de Barcelona i també d'arreu d'Espanya, així com a França i a Itàlia.

Juntament amb la seva dona i tot l'equip de professionals fan funcionar dos establiments a Puigcerdà. «Som una pastisseria molt reconeguda per la qualitat del producte que oferim i per l'elaboració artesanal, però a la vegada, també, per elements innovadors i originals», explica. En aquest sentit, Gómez destaca que, tot i mantenir la pastisseria tradicional engegada pel seu avi, i seguint també la tradició de dolços que acompanyen les celebracions catalanes, han evolucionat «cap a noves propostes d'alta pastisseria», com ho defineix el seu responsable, «per complir les demandes del moment».

Si parlem de tradició, un dels productes estrella de l'establiment són els cerdans, que va elaborar per primera vegada l'avi del Jordi. Es tracta d'uns dolços fets d'avellana i amb un toc anisat «semblant als carquinyolis però menys durs». Una altra elaboració amb segell propi: els cabrinettys, que fan referència al general Cabrinetty, que el 1873 va alliberar Puigcerdà del setge dels carlins. Es tracta d'un producte lligat amb la història del municipi, elaborat amb xocolata i taronja, per recordar els aliments que es repartien en aquella època entre els cerdans: xocolata i taronges.

Segons explica Jordi Gómez, l'establiment té com a clients molts veïns de segona residència que passen caps de setmana i estius a la Cerdanya, però també continua tenint la fidelitat dels clients cerdans, «famílies que mantenen la tradició de generació en generació».