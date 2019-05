Els ajuntaments cerdans s'impliquen en l'agrobotiga d'inserció laboral

Tots els ajuntaments de la Baixa Cerdanya s'han implicat en el projecte de la Fundació Adis d'ajuda a les persones amb discapacitat de la comarca d'obrir la primera agrobotiga de productes de la vall, la qual tindrà també com a objectiu la inserció laboral de persones amb diversitat funcional.

Els ajuntaments cerdans, amb Puigcerdà al capdavant, s'han compromès a finançar una part del projecte amb aportacions proporcionals a la seva població i, en el cap de la capital, també amb la cessió d'un local cèntric. Així, l'Ajuntament de Puigcerdà i Adis, amb els seus màxims responsables, Albert Piñeira i Rafa Villena, van signar ahir el conveni pel qual el consistori cedeix per un termini de deu anys un local que ha llogat al carrer Solana, a tocar del carrer Major, per un import de 510 euros mensuals. Paral·lelament, la Fundació Adis s'encarregarà de l'adequació del local per fer-hi la botiga, que també tindrà un espai de presentacions i degustacions.

Aquesta actuació té un cost de 120.000 euros, que aportaran en les seves terceres parts els ajuntaments de la comarca, la Diputació de Girona i les entitats privades que tenen conveni amb Adis. Dels 40.000 euros que pertoquen als ajuntaments, el de Puigcerdà en posarà 2o.000. L'agrobotiga, que es dirà Aproxima't, i obrirà en els propers mesos és fruit de l'èxit que va tenir durant la campanya de Nadal el projecte de cistelles solidàries amb productes aportats per l'Associació de Productors Agroalimentaris de la Cerdanya. L'establiment també es dedicarà a la distribució dels productes per a altres establiments i restaurants de la comarca.

L'agrobotiga forma part d'un projecte global de la Fundació Adis, que, amb el nom «Incorpora'm», té com a objectiu la integració laboral de les persones amb diversitat funcional a partir de diferents línies d'activitat econòmica, com ara un servei de distribució de publicitat, un de neteja, un altre de bugaderia i la creació de l'agrobotiga. El president de la Fundació Adis, Rafa Villena, s'ha mostrat molt satisfet amb la signatura del conveni i ha destacat que «l'objectiu per a aquest any del projecte Incorpora'm és poder incorporar al mercat laboral unes 20 persones amb discapacitat». La previsió de la fundació és que l'agrobotiga pugui obrir el mes d'agost.