Bolvir obre una gran plaça davant el nou ajuntament i desplaça el centre del poble

La rehabilitació de l'antiga casa pairal de Can Fanxico de Bolvir i la seva obertura com a nou ajuntament comportarà en un futur immediat la reformulació dels espais urbans del poble fins al punt de desplaçar-ne el centre a un entorn més ampli i equipat per a l'oci i la trobada veïnal. L'equip de govern està portant a terme unes obres a tocar de la nova casa consistorial que permetran al poble guanyar un gran centre cívic i una nova plaça de 2.000 metres quadrats. Aquest nou entorn urbà fa petita l'actual plaça Major, situada davant d'on era abans l'ajuntament.

L'equip de govern preveu que les obres es puguin enllestir el mes de setembre. Els operaris treballen en l'última fase d'adequació dels porxos de Can Fanxico per convertir-los en el nou local social, així com en la creació de la nova plaça. El local social, un edifici de dues plantes que serà el principal equipament del municipi, inclou també la creació d'un espai per a empreses locals que generin un nou dinamisme econòmic al poble, així com sales per a la gent gran i les entitats de Bolvir. L'equipament també disposarà d'una sala central sense butaques fixes que permeti acollir activitats públiques de tot tipus i, doncs, que eviti haver d'organitzar-les al poliesportiu, tal com passa en moltes ocasions. L'entrada en funcionament del nou local social també alliberarà l'actual local social de Santa Cecília, situat en un veïnat residencial apartat del centre urbà. El local social dels porxos de Cal Fanxico s'està fent mantenint l'estructura original de l'edifici a fi efecte de respectar la seva catalogació com a monument local. Per la seva banda, el disseny de la plaça preveu la creació d'un aparcament a la part inferior per tal que tant el nou espai públic com el local social i el nou ajuntament siguin fàcilment accessibles també en vehicle. El projecte urbanístic té un pressupost estimat d'uns 1,6 milions d'euros.

L'alcalde de Bolvir, Bartomeu Baqué, ha argumentat que tot aquest nou entorn de trobada veïnal, activitats socials i tràmits administratius, que ha comportat la redacció d'un pla parcial, «serà el nou centre del poble», el qual es desplaçarà cap a llevant per unir-se a altres equipaments que ja hi havia, com ara el poliesportiu, la piscina i la zona escolar.