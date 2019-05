La Diputació de Girona dona100.000 euros a Puigcerdà per a la cripta de les monges

La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Puigcerdà una subvenció de 100.000 euros per continuar les obres per a la creació de l'oferta cultural i turística permanent del Museu Cerdà, plantejada en diverses plantes temàtiques.

El consistori ha rebut la confirmació per part de l'òrgan provincial que al llarg d'aquest any 2019 disposarà d'aquesta partida.

El Museu Cerdà té actualment tres usos bàsics: les exposicions temporals, l'activitat de la sala de convencions i la de la col·lecció permanent. En aquest sentit, un dels reptes del consistori és fer especial incidència en la col·lecció permanent, com a base de l'equipament, segons ha remarcat l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira. La col·lecció permanent consisteix en les plantes temàtiques dedicades a la casa i la família cerdana, ja en marxa, i la dedicada a la història de Puigcerdà, que està per acabar a la planta baixa. La nova subvenció es destinarà, precisament, a completar la planta dedicada a la història local i, també, iniciar l'espai temàtic dedicat a l'antiga vida al convent, que es farà a la primera planta del soter-rani.

En aquest espai s'explicarà l'existència del convent amb la vida de les germanes a les cel·les i s'adequarà la cripta on encara estan enterrades les monges. En aquesta planta també s'hi explicarà el paper que van tenir per a la capital cerdana les comunitats monàstiques com ara la dels dominics, els agustins i el de Santa Clara, les quals van deixar un llegat arquitectònic clau en el patrimoni local. Pel que fa a la cripta del convent, es tracta d'un espai molt desconegut pels mateixos puigcerdanesos, amb les làpides de les religioses en un reduït cementiri i que podria convertir-se en una de les visites més demanades.