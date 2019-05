La Seu fixa en 785 els participants en el cap de setmana d'esports de base de l'Escanyabocs

Els organitzadors de l'Escanyabocs han fet una valoració molt satisfactòria del cap de setmana de proves esportives viscut a la Seu d'Urgell i comarca i han fixat el nombre de participants en els 785. En aquest sentit, els seus responsables han apuntat que en aquesta darrera edició «s'ha comptat amb un total de 675 inscripcions, nombre lleugerament inferior a l'any passat a causa, per una banda, de la coincidència en aquest mateix cap de setmana de la celebració d'altres esdeveniments esportius a la natura, i per l'altra, de les previsions meteorològiques que predeien pluja». Per proves, els participants s'han repartit de la següent manera: 268 esportistes han participat a la prova de BTT; 269 a la cursa trail; 77 han pres part a l'orientació nocturna; 54 esportistes han fet el raid d'aventura, 79 a la marxa nòrdica i 35 participants al Mini Escanyabocs, organitzada per a infants de 9 a 13 anys. Pel que fa a la prova de l'Escanyabocs de Ferro, que és l'única en format competitiu, ha coronat els guanyadors Coral Gallardo, Sívila Pinsach i Maria Miró en l'edició femenina, i Rafael Tur-ra, Alberto Díez-Canedo i José Sànchez i Ernesto Corbacho, ex aequo, en la masculina. En la disciplina per equips ha guanyat el grup Lokal 23.