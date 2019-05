L'Ajuntament de Puigcerdà negocia la compra de l'històric teatre del Casino

L'Ajuntament de Puigcerdà i la junta del Casino Ceretà negocien la venda al consistori del teatre històric de la plaça de Barcelona. L'Ajuntament creu que es tracta d'una inversió que en el futur n'hi estalviaria d'altres i, en canvi, permetria al municipi guanyar un equipament cultural de primer ordre que forma part del patrimoni arquitectònic de la vila.

L'equip de govern municipal i la junta del Casino ja han iniciat les converses per trobar un preu. La part de teatre de l'edifici del Casino Ceretà requereix una inversió que l'Ajuntament podria asumir en cas que l'equipament fos seu, segons ha avançat l'alcalde, Albert Piñeira. L'Ajuntament parteix del plantejament que ja havia previst una inversió per instal·lar una caixa escènica per a actuacions teatrals i culturals al futur centre cívic, que s'ha de construir al costat del poliesortiu. Analitzant les inversions, però, l'equip de govern ha vist que aportant una quantitat lleugerament superior podria comprar el teatre del Casino i fer tan sols una sala polivalent al nou centre cívic. Piñeira ha argumentat que «amb una mica d'inversió ens podem plantejar l'adquisició de la part del teatre del Casino... és un equipament ja fet, al centre de la vila i això seria positiu per a tothom». L'alcalde ha remarcat que «el teatre requereix amb urgènica inversions significatives i si no és públic no s'hi podran fer des del sector públic...per la qual cosa si l'adquirís l'Ajuntament, i per a això ja estem en converses, seria positiu». L'alcalde no ha fixat un calendari de negociacions però ha argumentat que de moment «anem fent converses i avançant positivament; amb bona voluntat ens entendrem». Amb aquesta operació, l'Ajuntament rebaixaria la inversió que ha de fer en la construcció del nou centre cívic i esportiu perquè a la sala gran del nou equipament no hi hauria de fer ni caixa escènica preparada per a actuacions d'envergadura ni el pati de butaques retràctil que hi havia previst: «Amb aquests diners i una mica més d'esforç podrem tenir un teatre municipal al centre de Puigcerdà». L'Ajuntament no està interessat en la resta de l'edifici del Casino, és a dir la part que té façana a la plaça dels Herois, a causa dels seus usos actuals de formació i restauració, segons ha argumentat el mateix alcalde.

L'edifici és propietat de l'associació Casino Ceretà, una entitat fundada l'any 1860 i formada per uns 200 veïns d'una vuitantena de famílies. Es va construir l'any 1908 per l'arquitecte Josep Domènech i Estapà.