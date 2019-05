Quim Torra inaugurarà la 30a Trobada Empresarial al Pirineu

El president de la Generalitat, Quim Torra, serà l'encarregat d'inaugurar la 30a Trobada Empresarial al Pirineu, la qual es celebrarà a la Seu d'Urgell els pròxims 6 i 7 de juny. Les jornades estaran dedicades enguany al tema de la definició de "l'agenda empresarial", en un context d'internacionalització i competitivitat constants i amb l'auge de les start-ups i el canvi climàtic com a rerefons. La conferència inaugural del cap de l'executiu català, que també va donar el tret de sortida oficial a l'esdeveniment al 2018, tindrà lloc el divendres 7 de juny a les nou del matí. D'altra banda, l'organització confia en poder superar la xifra de 600 assistents que es va registrar l'edició passada.

Alguns dels ponents de la trobada seran el sòcio-ecòleg i president d'Estudi Ramon Folch & Associats, Ramon Folch; el president de la Fundació Garrigues, Antonio Garrigues Walker; la representant de l'Alt Comissionat per l'Agenda 2030, Cristina Gallach; l'exdirectora de Google Amèrica i membre del consell independent d'Evo Bank, Olga San Jacinto, i Luis Maria Linde, governador del Banc d'Espanya del 2012 al 2018.

La Trobada Empresarial al Pirineu, consolidada com una de les cites econòmiques amb més participació de Catalunya, va néixer el juny de 1990 per iniciativa d'un grup d'empresaris i professionals lleidatans, amb la voluntat de donar resposta a les inquietuds del sector econòmic i empresarial. Les jornades es caracteritzen per la presència d'una variada i plural representació d'empresaris, emprenedors i professionals de Lleida, dels territoris que envolten el Pirineu i les successives incorporacions des de la resta de Catalunya, la franja d'Aragó i el Principat d'Andorra.