ERC tanca la campanya de Puigcerdà qüestionant la gestió econòmica municipal

ERC de Puigcerdà ha celebrat aquest dimecres al vespre l'acte final de campanya a la sala de convencions del Museu Cerdà, al qual han assistit un centenar de veïns. El candidat, Joan Manel Serra, ha centrat el seu missatge final en remarcar que el seu equip certament no té l'experiència de l'actual equip de govern però té ple "sentit comú" per gestionar l'Ajuntament. En aquest sentit, Serra ha remarcat que els actuals regidors i alcalde tampoc no tenien experiència quan van prendre el càrrec i ha emfatitzat la necessitat de la vila de viure un canvi al consistori.

Denúncia la gestió municipal

El candidat republicà també ha posat en qüestió la gestió econòmica de l'Ajuntament, sobre la qual la candidatura de Junts per Puigcerdà hi diposita bona part del seu discurs. Joan Manel Serra va afirmar que "estem preocupats perquè els nostres estudis afirmen que l'Ajuntament no ha reduït el deute, sinó que ha pujat perquè ell el va entrar a l'Ajuntament amb set milions de deute i ara estem en vuit i escaig i, per contra, si bé ha aconseguit més subvencions, i això està bé, com és que no ha reduït el deute si no ha fet cap inversió significativa?". En aquesta línia, Serra va alertar que "ens preocupa que Antifrau estigui donant voltes per aquí... no es pot donar segons quina informació per la llei de protecció de dades, però el fet que hi hagi quatre expedients reclamant contractacions i números ens preocupa..."