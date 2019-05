L'institut de Puigcerdà uneix restauradors i alumnes per propiciar nous contractes

L'institut Pere Borrell de Puigcerdà ha fet una passa més per tal d'acostar el mercat de treball als seus alumnes. Ho ha fet amb la celebració de la primera edició de la jornada Institut-Empresa, la qual ha portat a les instal·lacions del centre docent una representació de restauradors i responsables d'establiments turístics de la comarca.

L'objectiu principal de la iniciativa és que els empresaris i cuiners coneguin els alumnes del Cicle de Cuina i Gastronomia per tal que els sigui més àgil i propera la seva contractació. Es dona la circumstància que els alumnes que cursen aquesta oferta formativa també han de superar un període de pràctiques en restaurants i hotels de la comarca, de manera que la jornada també ha servit per acostar l'empresariat a aquesta possible bossa de treball que tenen a l'abast. Igualment, des de l'institut han recordat que els treballadors d'aquests establiments poden completar la seva formació al mateix institut. A la jornada hi han pres part una quinzena de professionals de la restauració i el turisme de la Cerdanya, els quals han establert contacte directe amb la vintena d'alumnes de Cuina i Gastronomia que actualment fan els cursos de primer i segon. La jornada també ha inclòs una xerrada sobre la situació de la Formació Professional a Catalunya així com una rebuda per part de l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira.

Els estudis de Cuina i Gastronomia de l'institut Pere Borrell van néixer fa dos cursos amb la finalitat de proposar als alumnes una sortida professional a la comarca. En aquest sentit, el departament d'Educació i l'Ajuntament s'han marcat com a repte adaptar el màxim possible l'oferta educativa local al seu mercat laboral.