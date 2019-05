L'oposició de Das denuncia que l'alcalde no ha convocat el ple que van demanar

La tensió política a Das augmenta quan falten tres dies per les eleccions municipals. El regidor de l'oposició, Lluís Mas, ha denunciat que l'alcalde, Enric Laguarda, no ha convocat el ple que havia sol·licitat l'oposició per parlar dels suposats empadronaments falsos que tindrien com a objectiu facilitar una reelecció de l'alcalde. Mas ha enviat un comunicat en el que demana disculpes als veïns per "aquest enrenou de padrons i cens que esta sortint a la premsa, perquè això embruta molt la imatge del poble" i argumenta que "el dia 29 d'abril varem presentar una petició de ple extraordinari per fer preguntes al Sr. Alcalde sobre aquest tema i que aquest es pogués defensar o excusar donant les explicacions oportunes. D'acord amb l'article 46 de la llei de bases de regim local, ara ha passat el termini de 15 dies hàbils, i el Sr. Alcalde no ha convocat el ple".

Mas reitera que la irregularitat del padró es manté: "En el cens electoral hi surten les persones empadronades irregularment a les adreces que nosaltres esmentem en la nostra reclamació. Entre els dies 29 abril i el 4 maig, va fer anar a viure a casa els seus pares la família que surt a casa seva, i que vivien a Puigcerdà. I la família que esta empadronada al bar també van fer mudança i ara estan vivint al poble en un altra adreça diferent a l'ajuntament." El regidor de l'oposició ha aportat una fotografia en la que es veuen vuit persones empadronades en adreces que corresponen, segons afirma, a l'alcalde i l'edifici consistorial.