El Parc del Segre de la Seu rep 300.000 euros per acollir el Mundial de Piragüisme

El Ple de la Diputació de Lleida ha aprovat destinar més de 300.000 euros al Parc del Segre de la Seu d'Urgell a la celebració del Campionat del Món de Piragüisme d'eslàlom i descens esprint, que tindrà lloc del 25 al 29 de setembre a la capital alturgellenca. El Ple també ha donat llum verda als convenis de col·laboració entre la institució i entitats lledatanes que treballen en l'àmbit del benestar a les persones. Així, la Diputació de Lleida aportarà 245.000 euros aquest 2019 a la Federació ALLEM, respecte als 160.000 euros de l'any passat. D'altra banda, l'ens supramunicipal destinarà a la Fundació Social Arrels-Sant Ignasi la quantitat de 60.000 euros entre els anys 2019 i 2022, a raó de 15.000 euros per cada anualitat.

El Ple de la diputació lleidatana del mes de maig, que ha durat només dotze minuts, ha aprovat els convenis de col·laboració amb el Parc del Segre per acollir el Campionat del Món de Piragüisme d'aigües braves 2019. En concret, la institució aportarà 156.418 euros per a l'execució de les obres de condicionament dels espais i canals, i uns altres 150.000 euros per a la celebració del certamen a les instal·lacions de la Seu d'Urgell. Cal recordar que la Diputació de Lleida també col·labora amb la localitat Sort, on es duran a terme del 29 de juny al 6 de juliol les proves de freestyle o estil lliure del Campionat Mundial de Piragüisme, que es desenvoluparà entre les capitals de l'Alt Urgell i del Pallars Sobirà.

La sessió també ha donat llum verda al conveni de col·laboració amb la Federació ALLEM-Agrupació lleidatana d'entitats de suport a persones amb discapacitat corresponent a l'anualitat 2019, per un import de 245.000 euros. Fins ara, la Diputació de Lleida aportava a ALLEM 85.000 euros que es destinaven directament a les tasques o activitats que programen les 17 entitats que integren la federació, quantitat que enguany s'incrementa fins els 170.000 euros, segons ha destacat la presidenta Rosa Maria Perelló. D'altra banda, la diputació destina 75.000 euros a ALLEM per a tasques directament relacionades amb la federació.

També en l'àmbit social, el Ple ha aprovat el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de Lleida i la Fundació Arrels-Sant Ignasi per al període 2019-2022. Així, la diputació aportarà a Arrels-Sant Ignasi 60.000 euros en aquests quatre anys, a raó de 15.000 euros per cadascuna de les anualitats.

D'altra banda, el Ple de la Diputació de Lleida també ha aprovat el conveni amb l'Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC) de Balaguer per a la realització d'activitats firals durant el 2019, per un import de 70.000 euros; i el conveni entre la diputació i el Consell Comarcal del Segrià pel que fa referència al suport al servei de menjador escolar i de transport de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida per als cursos 2010-2020 i 2020-2021, amb una despesa plurianual de 72.127,04 euros.

La sessió també ha avalat el conveni amb l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell) pel traspàs de la carretera LV-3344a, en el tram que correspon a la travessera urbana d'Ivars d'Urgell; així com la resolució de les al·legacions presentades i aprovació del projecte de millora del traçat de la carretera LV-3002, d'Hostal Boix (C-451) a Su, en el tram entre els punts quilomètrics 10,290 i 11,045.

En el decurs del Ple i en resposta a una pregunta del PSC, Perelló ha explicat que aquest dijous han començat les obres de millora del ferm de la carretera LV-7043, entre l'N-240 i el municipi de Torres de Segre (Segrià). Els treballs, amb un termeni d'execució previst d'un mes, es van adjudicar a finals de març a Sorigué per un import de 333.241,78 euros (amb IVA).