La Cerdanya impulsa un pla per obrir al públic les esglésies més singulars

El Consell Comarcal de la Cerdanya i el Bisbat d'Urgell han signat un conveni per explotar culturalment i turísticament les esglésies de la vall a fi efecte que les més significatives per la seva història i patrimoni s'incorporin a l'oferta d'activitats el pròxim estiu.

El projecte, que es presentarà oficialment les pròximes setmanes per donar-ne a conèixer els detalls i el programa de visites, permetrà als aficionats de la història i als turistes en general entrar als temples més singulars de la vall, alguns dels quals actualment són tancats. Ho podran fer amb el guiatge d'una tècnica que n'explicarà la història i el context de la seva creació. Les vuit esglésies seleccionades pel programa són les de Talló, Pedra, Riu i Alp, a l'Obaga, i les de Bolvir, Talltorta, Quadres i All, a la Solana. Les visites es faran entre el juny i l'octubre en grups de 25 persones com a màxim, que pagaran 12 euros. Per als nens de fins a vuit anys seran gratuïtes. Les visites duraran unes dues hores i inclouran quatre de les vuit esglésies.

El projecte ha arrencat a nivell organitzatiu amb el nom de «Posada en valor i difusió de les esglésies de la Cerdanya com a espais d'espiritualitat i de cultura». De totes maneres, abans de la seva arrencada molt probablement se li atorgarà un nom que el faci més identificable per al públic en general, segons explica la responsable de Turisme del Patronat Comarcal, Maria Faura. El programa inclourà un ventall divers de temples per abacar els estils romànic, gòtic i barroc. La guia encarregada de conduir els grups, Pilar Aláez, ja ha portat a terme una visita amb alcaldes i mossens dels municipis participants.