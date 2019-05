Roser Rosés explicarà a Bellver la seva vida a l'exili de Rússia des dels dotze anys

El Centre Cívic Escoles Velles de Bellver de Cerdanya acollirà el pròxim diumenge dia 2 de juny, a les 12 del migdia, la presentació del llibre Trenes tallades. Records d'una nena de Rússia. La presentació anirà a càrrec de la mateixa autora del llibre i protagonista en primera persona de la història, Roser Rosés.

L'obra exposa l'experiència vital d'una nena que l'any 1938, als dotze anys, va ser enviada a la Unió Soviètica pels seus pares per protegir-la de la Guerra Civil Espanyola. A l'antiga URSS, Rosés hi va viure la Segona Guerra Mundial en un ampli periple per fugir, aquesta vegada, de les tropes alemanyes.

L'autora i protagonista de l'obra no va tornar a Barcelona fins a l'any 1947, després de passar també pels Estats Units i Mèxic. Roser Rosés està vinculada als Pirineus, on té família i passa temporades. Trenes tallades. Records d'una nena de Rússia és un «relat comprenedor» dels anys d'exili forçat, segons defineix la mateixa autora.