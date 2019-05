Junts per Puigcerdà tanca la campanya emfatitzant la gestió econòmica de Piñeira

La candidatura de Junts per Puigcerdà ha tancat aquest divendres al vespre la campanya electoral emfatitzant l'experiència dels vuit anys que porta Albert Piñeira i el seu equip a l'Ajuntament. L'alcalde i candidat ha remarcat la seva gestió econòmica afirmant que "hem fet donar un gir de 360 graus" a la situació econòmica, gràcies a la reducció del deute i l'arribada de més del doble de subvencions. En aquest sentit, Piñeira ha afirmat que "hem passat el rasclet" a les administracions per aconseguir més ajudes per a Puigcerdà. En l'acte, que ha reunit unes 350 persones al Cinema Avinguda, hi han intervingut bona part de l'equip que acompanya Piñeira, format per sis regidors que repeteixen i tres nous aspirants. L'alcaldable, que ha garantit que es mantindrà els quatre anys a l'Ajuntament si surt escollit, ha alertat que "si no aconseguim la majoria, no governarem", fent referència a possibles pactes postelectorals. L'alcalde ha fixat com a punts principals del seu programa, l'atuació sobre la via pública en l'urbanisme de detall, més que no pas en els grans projectes, la creació de nous equipaments com ara el nou Arxiu Comarcal o el Centre Cívic, i la col·laboració amb les entitats i associacions el poble.