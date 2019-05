La jornada electoral s'ha iniciat a la Cerdanya amb plena normalitat i una gran afluència de votants als col·legis. Com és tradicional a Puigcerdà, a partir de les onze l'escola Alfons I ha viscut una repuntada d'electors que han creat cues davant les urnes. Els candidats com ara Albert Piñeira de Junts per Puigcerdà, Joan Manel Serra d'ERC i Ester Jiménez del PSC han remarcat la tranquil·litat i distensió amb que es viu aquesta jornada.